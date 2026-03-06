Abone ol: Google News

DEM Parti, 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

Yayınlama:
DEM Parti, 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi
Haber Merkezi Haber Merkezi

DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, 8 Mart’ın 'Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü' adıyla resmi tatil olması için Meclis'e öneride bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Bugüne özel ise DEM Parti, Meclis'te ilginç bir çıkış yaptı.

"8 MART RESMİ TATİL OLSUN"

DEM Parti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün resmi tatil ilan edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu. 

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT SUNDU

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit imzasıyla verilen teklif, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını öngörüyor.

8 Mart’ın tarihsel kökenlerine de yer verilen teklif gerekçesinde, özellikle 19. yüzyılda ABD’de tekstil işçisi kadınların başlattığı grev ve sonrasında yaşananlara  atıf yapıldı.

Teklif, Meclis'e bugün sunuldu.

KABUL EDİLİRSE RESMİ TATİL OLACAK

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin kabul edilmesi halinde 8 Mart, Türkiye’de resmi tatil günleri arasına eklenecek.

İSİM DE ÖNERİLDİ

Kanun teklifinde, 8 Mart’ın "Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" adıyla resmi tatil ilan edilmesi de önerildi. 

Kanunla birlikte resmi tatil için isim önerisi de verilmiş oldu. 

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Gündem Haberleri

Çok Okunanlar