DEM Parti heyeti, Mesut Barzani ile bir araya geldi

Ülkemiz için büyük bir tümör haline gelen terör sorununun, PKK terör örgütünün silah bırakması ile son bulması bekleniyor...

"Terörsüz Türkiye" hayaline giden yolda kayda geçen aşamada, PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

30 PKK'lının Süleymaniye'de silahlarını yakması sonrası açıklamalar peş peşe geliyor.

Bu kapsamda son açıklama DEM Parti'den geldi.

DEM PARTİ, MESUT BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Ahmet Türk ve Leyla Zana ile bazı milletvekillerinden oluşan heyet, Kürdistan Bölgesel Yönetimi eski Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

BARZANİ'YE VERDİKLERİ DESTEK DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR ETTİLER

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Barzani’ye "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden heyet, sürecin ilerletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

BARZANİ, ABDULLAH ÖCALAN'I ZİYARET ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Mesut Barzani ise uygun şartlar oluştuğunda İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmeyi düşündüğünü belirtti.

Barzani, kalıcı barışın ancak "siyasi mücadele, diyalog, karşılıklı kabul ve diplomasi" yoluyla sağlanabileceğini vurguladı.