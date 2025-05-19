DEM Parti siyasi parti turuna başlıyor

Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye süreci, devam ediyor.

PKK, silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı.

Bunun ardından ise terörsüz Türkiye süreci, yeni gelişmelere hazırlanıyor.

Şüphesiz bu gelişmelerde en büyük pay DEM Parti'ye düşüyor.

DEM Parti ise siyasi parti turlarına başlayarak, yeni süreci tek tek anlatacak.

HANGİ PARTİLER ZİYARET EDİLECEK

DEM Parti, siyasi partilerle tekrar görüşme turuna çıkıyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından, DEM Parti heyeti siyasi partileri ziyaret edecek.

Heyet, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLER DE BELLİ OLDU

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alan isimler oldu.

"ORTAK VATAN VURGUSU"

Bu kapsamda da DEM'in sloganı, ortak vatan vurgusu olacak.

Ankara koridorlarında konuşan milletvekilleri de bunu destekleyecek sözler söylüyor.

DEM'li kaynaklar, "Bizler ziyaretlerimizde süreci anlatacağız, ortak vatan vurgusu yapacağız." ifadelerini kullandı.