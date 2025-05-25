DEM Parti siyasi turunda: Yeni durak MHP

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PKK'nin kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamasının ardından Türkiye, yeni bir devrin kapısını araladı.

Terörsüz Türkiye hedefine doğru atılan adımlar daha da sağlamlaşırken, bu süreçte Dem Parti de siyasi parti turunu sürdürüyor.

SİYASİ PARTİ TURU SÜRÜYOR

Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, önce DEVA, Saadet ve ardından da CHP'yi ziyaret etti.

MHP'Yİ ZİYARET EDECEKLER

Yeniden Refah ve Gelecek Partilerini de ziyaret ederek sürece dair temaslarını sürdüren DEM Parti'nin bu haftaki durağı ise MHP olacak.

gözler, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da Meclis’te MHP ile yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.

Bu temasın ardından AK Parti ile de benzer bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.