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Türkiye'de yeni bir sürecin kapıları aralandı..

Yoğun diplomasiler sonucu terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde kendisini feshedip, silahları bırakacağını açıkladı.

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, konuya dair açıklamalar da peş peşe geliyor..

Geçtiğimiz günlerde Muş’ta katıldığı bir etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, korucularla ilgili kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Tv100'den Kübra Par'a konuk olan Bakırhan, korucularla ilgili sözlerine açıklık getirdi.

KORUCULARLA İLGİLİ SÖZLERİ SORULDU

Kübra Par, Bakırhan'a "Korucularla ilgili bir açıklama yaptınız tepki çekti, tartışma yarattı. Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir demeniz, burada onurlu, daha onurlu demeniz çok tepki çekti. Korucular kendini, insanını ezen, kendi insanına silah çeken insanlar mı?" diye sordu..

"BİR KASIT BİR AŞAĞILAMA YOK"

Bakırhan ise şu yanıtı verdi:

Bence şöyle, bu çok derin bir konu ama tam olarak ifade edememiş olabilirim. En başta onu söyleyeyim.



Burada başka bir kasıt yoktu, buna emin olabilirsiniz.



Belki hani Türkiye kamuoyu bilmez. Benim ailem şu anda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz bütün geçimimizi oradan sağlıyoruz. Muhtemelen karşısında hemşehriler izliyorsa, onlar “evet, öyledir” der.



Arılarımız var, hayvanlarımız var, besleriz, satarız. Bütün geçimimiz bizim odur. Yani burada bir kasıt, bir küçümseme, bir aşağılama yok.



Korucular neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yolu bulunmalıdır. Onu demek istedim ama dediğim gibi yanlış…

"YANLIŞ İFADE EDİLMİŞ OLABİLİR, ÖZÜR DİLERİM"

Bakırhan, Par'ın "Kalbi kırılan korucular olduysa özür diler misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Yanlış ifade edilmiş olabilir. Özür dilerim. Yani bir kastım yok, onu bir defa söyledim.



Tam tersine, hani onların yeni süreçte… Nasıl diyoruz ya, işte elinde silah olan yeni militan geldiği zaman ne olacak? Değil mi?

TUNCER BAKIRHAN NE DEMİŞTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütünün silah bırakmasıyla artık koruculuğa gerek kalmadığını belirterek "Elindeki silahı al, sopayı ver, köyde hayvan baksın. Bu çok daha onurlu bir iştir." demişti.