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Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Muş’ta düzenlediği çiftçi buluşmasında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK’nın silahlı faaliyetlerini sonlandırdığını belirterek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapan güvenlik korucularının artık aktif bir role ihtiyaç duymadığını savundu.

"ELİNDEKİ SİLAHI AL, SOPAYI VER, KÖYDE HAYVAN BAKSIN"

Bakırhan, bölgede çatışma ortamının sona erdiğini ileri sürerek korucuların geleceğine dair çarpıcı bir öneri dile getirdi. “Elindeki silahı al, sopayı ver, köyde hayvan baksın. Bu çok daha onurlu bir iştir.” ifadelerini kullanan Bakırhan, korucuların hayvancılık gibi üretim odaklı alanlara yönlendirilmesini önerdi.

"KORUCULAR İŞSİZ KALMASIN, KÖYÜNE KATKI SAĞLASIN"

Konuşmasında köylülerin hayvancılık faaliyetleri için çoban bulmakta zorlandığını da dile getiren Bakırhan, şunları söyledi:

İnsanlar köyüne dönmek istiyor. Ancak 4-5 ineği olan biri çoban tutsun dese, kazancının tamamını ona vermek zorunda kalıyor. Korucu arkadaşlarımızı bu alanda değerlendirelim. Bu hem köylüye katkı olur hem de daha barışçıl ve üretken bir toplumsal dönüşüm sağlar.

KORUCULUK SİSTEMİ NEDİR

1985 yılında, terörle mücadele amacıyla kurulan Güvenlik Koruculuğu sistemi kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin aktif görevli, 30 bin emekli ve 17 bin gönüllü korucu bulunuyor. Sistemin kurulduğu tarihten bu yana 2 bin korucu şehit olurken, 3 bin korucu da gazi ünvanı aldı.