Denizkurdu-I Tatbikatı 92 gemi ve 66 hava aracıyla başladı

Dosta güven, düşmana korku veren görüntüler...
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca tüm çevre denizlerde icra edilecek Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın 92 gemi, 66 hava aracıyla başladığını açıkladı.
10 EKİM'E KADAR SÜRECEK
10 Ekim'e kadar devam edecek tatbikatla Deniz Kuvvetleri Karargahı ile bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliği değerlendirilecek.
Karargah personeli ile katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yetenekleri geliştirilecek.
Tatbikatın amaçları arasında diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi de yer alıyor.
MSB'DEN PAYLAŞIM
Bakanlığın sosyal medya hesabından tatbikattan görüntüler paylaşılırken şunlar kaydedildi:
