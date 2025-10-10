Denizkurdu Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin dört bir yanında tatbikatlar düzenliyor..

Türkiye’nin dört bir yanında icra ettiği tatbikatlarla tecrübe ve bilgi birikimlerini arttırmaya da devam ediyor.

Bu kapsamda da Mavi Vatan'ın çeşitli noktalarında Denizkurdu-I Tatbikatı düzenlendi.

KOMUTANLAR TATBİKATI TAKİP ETTİ

Seçkin Gözlemci Günü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2025 yılı planlaması içerisinde yer alan tatbikat, 6 Ekim'de başladı.

92 GEMİ KATILDI

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata, 92 gemi, 66 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timi, Kara, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikler katılıyor.

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamlarda karar verme yeteneklerinin artırılması amaçlanıyor.

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 78 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 50 hava unsuru, 1 Sualtı Taarruz Timi (SAT) ve 2 Sualtı Savunma Timi (SAS), Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4 genel maksat helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 gemi ve 6 bot ve ile katılım sağlıyor.

BAYRAKTAR TB3 TCG ANADOLU'DAN İNİŞ KALKIŞ YAPTI

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Oruçreis'in selamlama atışları ile başladı.

Ardından, denizaltı savunma harbi harekatı yapıldı. Sonrasında, TCG Gökova, TCG Gediz, TCG Kınalıada, TCG Heybeliada ile denizden atış desteği eğitimi gerçekleştirildi.

Sonrasında AH-1W tipi helikopterler ile belirlenen hedeflere cirit ve 20 milimetre top atışı yapıldı.

Tatbikatta bu aşamaların tamamlanmasının ardından TCG Anadolu gemisinden iki Bayraktar TB3'ün kalkışı gerçekleştirildi.

TCG Anadolu gemisinden kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen hedefi imha ettikten sonra yeniden gemiye başarıyla indi.

Ardından halihazırda havada seyir halinde olan AKINCI TİHA'dan TOLUN, TEBER ve KEMANKEŞ mühimmatları ile atışlar yapıldı.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne ilişkin faaliyetlerin tamamlanmasının ardından tatbikata katılım sağlayan unsurlar tarafından selamlama geçişi gerçekleştirildi.