Kale'de, devlet hastanesinin atıl vaziyette bulunan bahçesine güneş enerjisi santralleri kuruldu. Sağlanan enerjiyle kendi ihtiyaçlarını karşılayan hastane, fazla enerjiyi satarak gelir elde etti.

Denizli’nin Kale ilçesinde bulunan devlet hastanesinin atıl durumdaki 2 bin 200 metrekarelik bahçesine, güneş enerji santralleri kuruldu.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 2017 yılında enerji verimliliği sağlanması amacıyla başlattığı proje kapsamında, bahçeyi güneş tarlasına çevirdi.

Yerleştirilen 588 güneş paneli ile tüm enerji ihtiyacını sağlayan hastane, ürettiği enerjiyi depolayarak gelir de sağlamaya başladı.

Yıllık 200 bin kilovat enerji üreten güneş enerji santrali ile 450 ton karbon salınımını önledi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, enerji verimli kullanmanın son derece önemli olduğunu belirterek gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için çalışmalara başladıklarını, ilk olarak kentteki tüm hastanelerde enerji verimliliğine yönelik girişimler yaptıklarını söyledi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DESTEĞİ İLE GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİK”

Güneş enerjisini kullanmak için de projeler ürettiklerini kaydeden Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Birçok hastanemizde inceleme yaptık. Güneş enerjisinden en verimli elektrik üretimini Kale Devlet Hastanesi'nde sağlanacağını belirledik. Bahçede atıl bir alanımız vardı. Bunu değerlendirip Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle güneş panelleri yerleştirdik.





“UMDUĞUMUZDAN DAHA VERİMLİ OLDU”

2017 yılında elektrik üretimine başladık. Umduğumuzdan daha verimli oldu. Kendi ihtiyacımız olan elektrikten daha fazlasını üretebiliyoruz. Fazla olan elektriği de anlaşmalı kurumlara satıyoruz. Buradan sağladığımız geliri de sağlık yatırımları için kullanıyoruz.

Denizli'de, enerjisini güneşten alan hastane kendi ihtiyacını karşılıyor VİDEO



“YEŞİL DOSTU BİR HASTANEMİZ OLDU”

Proje ile karbon salınımını da azalttık. Yeşil dostu bir hastanemiz oldu. 4 yıldır faaliyette olan santralimizden sağladığımız gelirle proje maliyetimizin yüzde 70'ini karşıladık. Bu projeler bütün kamu kurumlarına örnek olmalı. İnşallah bu, kamu kurumlarında yaygınlaşarak devam eder.

“HİZMETE GİRDİĞİNDEN BU YANA 800 BİN KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETTİ”

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli elektrik elektronik mühendisi Umut Somyürek, elektrik santrali projesiyle önemli bir tasarruf sağladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Güneş enerji santralimiz 2 bin 200 metrekarelik alanda 588 panel ile kuruldu. Toplam gücü 155 kilovat gücündedir. Bu sistem hizmete girdiğinden bu yana 800 bin kilovat elektrik üretti. Bunun bugünkü karşılığı 900 bin liralık elektriğe karşılık olmaktadır. 450 ton karbon salınımını önlemiş olduk. Bu 4 yılda 36 bin fidana eş değerdir. Hastanemizin yıllık tüketimi 180 bin kilovat civarında. Kalan elektrik ile hastanemiz gelir sağlıyor.”

Kale Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Taner Mutlu ise, İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen projenin Türkiye ve dünyaya örnek niteliğinde olduğunu belirterek yeşil dostu bir hastaneye sahip oldukları için mutlu olduklarını söyledi.