Çocuklar, MİT'e hayranlıklarını mektuplara taşıdı

MİT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5-14 yaş arası çocukların "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimelerinden yola çıkarak gönderdikleri 15 mektup ve 25 resim teşkilatın internet sitesinde yayınlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 8 yaşındaki bir çocuk mektuba adını yazmayarak, "Teşkilat sizi bulur" ifadesini kullandı.

Teşkilat çalışanlarını çok sevdiğini ve TRT'de yayınlanan "Teşkilat" adlı diziyi takip ettiğini belirten çocuk mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Arılan gizli ajanları temsil ediyor"

Küçük Asel ise mektubuna "Bal Arısı" başlığını koyarak, şunları yazdı:

"Hiç gizli ajan görmedim"

Demir ise mektubunda, "Hiç gizli ajan görmedim. Belki ilerde Cumhurbaşkanı olursam görürüm. Bana yaptıkları gizli işleri anlatırlar." ifadelerini kullandı.

"Merhaba ajan amcalarım"

Mektubuna "Merhaba ajan amcalarım" diye başlayan Hikmet adlı çocuk ise, şu ifadeleri kullandı:

Teşkilat dizisinin sonunu izlemesine izin vermeyen babası ile konuşulmasını istedi

Zeynep adlı çocuk ise mektubunda şöyle dedi:

Her hafta Teşkilat dizisini izliyorum. Ve oradaki abilerin bizler için neler yaptıklarını görüyorum. Ama her pazar babam ile kavga ediyoruz. Dizinin sonunu izleyemiyorum. Lütfen babama söyleyin, dizinin tamamını izlemem için izin versin. Her akşam yatmadan önce dua ediyoruz, etmezsek kabus görüyorum. 'Allahım, vatanımızı savunan güvenlik güçlerimize güç, kudret ver. Amin!'

İbrahim Kalın da çocuklara mektupla yanıt verdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın da çocukların resim ve mektuplarını mektupla yanıtladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kalın, bu özel gün için gönderilen mektup ve resimleri çok beğendiğini, resimlerin harika olduklarını, mektuplarda çok güzel ifadeler bulunduğunu ifade etti.

"Mektubunda, bize güvendiğini söylüyorsun buna özel olarak sevindiğimi belirtmek istiyorum"

Kalın, mektubuna şöyle devam etti:

"Böyle güzel mektuplar, resimler, şiirler ve yeni fikirler almak çok güzel"

"Milletimiz için çalışıyoruz"

Ülke güvende olduğunda bölgenin de güvende olduğunu aktaran Kalın, ama ülkeyi güvende yapmak için bölgeyi ve dünyayı da güvenli bir yer yapmak zorunda olunduğunu belirterek mektubuna şöyle devam etti:

O yüzden senin de tahmin ettiğin gibi dünyanın her yerinde ülkemiz, milletimiz, kardeşlerimiz ve dostlarımız için çalışıyoruz. Teşkilatımızın mottosunu biliyorsun, değil mi? Vatan için her an her yerde. Bizler dünyanın en güzel vatanında yaşıyoruz, onu her an, her yerde korumak için hep birlikte çalışıyoruz. Sen de bu faaliyetin bir parçasısın, biliyor musun?