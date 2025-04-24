Megakentte meydana gelen artçı sarsıntılar ve 6,2 şiddetindeki deprem sonrası İstanbulluların endişesi sürüyor.

Öte yandan yaşanan depremle birlikte, deprem uyarı sistemleri de yeniden gündem oldu.

Depremi saniyeler öncesinden tespit edebilen sistemlerin yeniden gündem olması sonrası vatandaşlar, "Telefona deprem uyarısı nasıl geliyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

Birçoğumuz tarafından merak edilen sorunun yanıtı tv100 ekranlarından verildi.

UZMAN İSİMDEN YANIT

tv100 canlı yayınına konuk olan Bilişim Uzmanı Prof. DR. Ali Murat Kırık, merak edilen o soruyu yanıtladı.

Android deprem uyarı sistemine dikkat çeken Kırık, deprem uyarılarının açık hale getirildiğinde, deprem algılandığında 4,5 ve üzerinde direkt bildirim gönderildiğini ifade etti.

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Açıklamalarının devamında sistemin çalışmasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Ali Murat Kırık, şu sözleri sarf etti:

Bu sistem şöyle çalışıyor, bu telefonların içerisinde ivme ölçer vardır. Yani konum bilgisini açık hale getirdiğiniz zaman bu telefonlarda herhangi bir titreme ya da herhangi bir hareket söz konusu olduğunda bu hareket otomatik olarak Google merkezine gönderilir.



Daha sonra veriler sismometreler üzerinden alınır. Telefonlarınızdan ve bölgelerdeki rasathanelerden, sismometre merkezlerinden gelen veriler bir arada toplanır.