Deprem bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı farklı etkinliklerle kutlandı.

AA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya başladı.

Geniş coğrafyada hissedilen depremler birçok ilde kalıcı hasarlara sebep oldu.

Devlet-millet el ele yürütülen çalışmalarla birlikte kentlerde yeniden yaşama geçildi.

Hayatın devam ettiği afet bölgelerinde Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinin yanı sıra buruk bir Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlandı.

Gaziantep'te tören düzenlendi

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, şiir dinletisiyle devam etti.

Özbay, törende, 19 Mayıs'ın bir ulusun ayağa kalkışı ve umudu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sporcular, birçok branştan gösteri gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da bayram

Şanlıurfa'da etkinlikler, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

11 Nisan Stadyumu'nda devam eden etkinliklerde, gençler 4x100 metre koşusu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında spor eğitimi alan gençler, gösteri gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikler, gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

Malatya'da 19 Mayıs

İnönü Caddesi'ndeki kutlama programı, 2. Ordu Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günü olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından güreş, tekvando, kick boks, wushu takımları gösteri yaptı.

Törene, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Mansur Yardımcı Stadı'nda devam eden programda konuşan Keleş, 19 Mayıs'ı minnet ve gururla kutladıklarını söyledi.

Törende, çeşitli branşlarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Kilis'te bayram...

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Gençlik Yürüyüşü" için bir araya gelen öğrenciler, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı, yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, ilgililer ve öğrenciler katıldı.