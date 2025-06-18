Deprem profesörü Ahmet Ercan’ın villası kaçak çıktı: İlçeyi terk etti

Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke...
Hal böyle olunca deprem uzmanlarının öneri ve görüşlerine büyük önem verilmekte.
Bu isimlerden birisi de deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan.
KAÇAK VİLLASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz aylarda Kuşadası'ndaki villasına yaptırdığı kaçak yapılar ile gündem olmuştu.
YIKIM KARARI VERİLDİ
Komşularının ihbarı sonrası Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Ercan'ın evine gelerek denetim yaptı ve kaçak eklentiler hakkında yıkım kararı verdi.
YANLIŞINDAN DÖNDÜ
Bu kararın ardından ünlü profesör Ercan, yanlışından döndü.
EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Belediye denetiminin ardından kaçak kısımları yıkan ve aynı gün evini satışa çıkaran Ercan, Kuşadası'nı terk etti.
Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemede zemin katta izinsiz ilave kapatmalar, çatı katında kaçak kat ve bahçede de imar barışı bahane gösterilerek plana aykırı kaçak müştemilat inşa edildiği belirlenmişti.
DAVA AÇILDI
Yeni Asır'da yer alan habere göre, olaya ilişkin belediye tarafından dava açılırken Ercan, hukuki sürecin sonucunu beklemeden evi hakkında hızlıca yıkım kararı aldı.
Önceki gün sabahın erken saatlerinde evdeki kaçak bölümleri yıkan Ercan, ardından çağırdığı görevlilere kaçak çıktığı çatı katını da yıktıran Ercan'ın, bir emlak firmasına başvurarak villasını satılığa çıkarttığı öğrenildi.
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