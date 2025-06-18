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Deprem profesörü Ahmet Ercan’ın villası kaçak çıktı: İlçeyi terk etti

Deprem profesörü Ahmet Ercan’ın villası kaçak çıktı: İlçeyi terk etti Kuşadası'ndaki villasına kaçak kat yaptırmasıyla tartışma konusu olan ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, villasının kaçak eklentilerini yıktı. Daha sonrasında evini satışa çıkaran Ercan, ilçeyi terk etti.