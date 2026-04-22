Gülistan Doku dosyası: Firari Umut Altaş’ın abisi Ensonhaber’e konuştu

Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.

Kayıp vakasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde uzun süre devam eden arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi.

UMUT ALTAŞ'A KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Umut Altaş’ın yurt dışında bulunduğu tespit edilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın 'kasten öldürme' suçundan arandığı bildirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Interpol nezdinde işlemler tamamlanarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Altaş’ın 2022 yılında Meksika’ya gittiği, daha sonra yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Gülistan Doku dosyasında adı geçen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş’ın abisi Sidar Altaş, Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'a konuştu.

"DOSYADAKİ İDDİALARDAN HABERİMİZ YOKTU"

Sidar Altaş, kamuoyunda oluşan “ailenin yıllardır bazı bilgileri bildiği ancak açıklamadığı” yönündeki algının doğru olmadığını söyledi.

Altaş, dosyadaki iddialardan kendilerinin de yaklaşık 6 ay önce haberdar olduğunu belirterek, “Biz bilmiyorduk. Umut’a ulaşıldıktan sonra öğrendik. Umut’un savcılığa anlattıklarını bize de söylediğini biliyoruz. Biz olayın dışından takip ediyorduk. Kardeşimiz ne durumda, evladımız ne durumda, onu anlamaya çalışıyorduk” dedi.

“UMUT KAYBOLMADAN ÖNCE ÖĞRENDİK”

Sidar Altaş, kardeşi Umut Altaş’ın savcılığa ifade verdikten sonra kaybolduğunu öne sürdü.

Altaş, “Biz bunları Umut kaybolmadan önce öğrendik. Savcılık zaten biliyordu. Yetkili makamlar bir şekilde Umut’a ulaştı. Umut da anlattı. Umut’un anlattıklarını daha sonra bize söyledi. Bizim gerçekten herhangi bir bilgimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

Altaş, bu süreçte dosyada gizlilik kararı bulunduğunu, bu nedenle kamuoyuna açık şekilde konuşamadıklarını söyledi.

“EYLÜL-EKİM’DEN BERİ ORTADA YOK”

Sidar Altaş, kardeşi Umut Altaş’tan aylardır haber alamadıklarını belirterek, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.

Altaş, “Umut Eylül-Ekim’den beri kayıp. Ortada yok. Polise gittik, kayıp ilanı verdik. Arkadaşlarına, çevresine ulaşmaya çalıştık. Telefonu varken herkesi arattık ama kimsenin telefonunu açmadı” dedi.

Umut Altaş’ın neden ortadan kaybolmuş olabileceğine ilişkin soruya ise Sidar Altaş, “Bilmiyorum. Eğer bir şeye tanık olduysa, bir şey gördüyse korkmuş olabilir. O yaşta bir şeye şahit olduysa psikolojisi bozulmuş olabilir” yanıtını verdi.

“GÜLİSTAN DOKU’NUN AİLESİYLE KONUŞMADIM”

Sidar Altaş, Gülistan Doku’nun ailesiyle doğrudan görüşmediğini de söyledi.

Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüntülü görüşmenin de kendi isteğiyle gerçekleştiğini anlatan Altaş, “Olaylar olduktan sonra ben aradım. En azından beni bilsinler, beni görsünler istedim. Biz kaçmıyoruz. Ailemin adına ben konuşayım dedim. Ne biliyorsam, ne duyduysam dürüst şekilde anlatmak istedim” diye konuştu.

Altaş, bu görüşmenin daha sonra kamuoyuna yansımasının ardından sözlerinin farklı yorumlandığını belirterek, “Kötü niyetle yapıldığını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle davaya destek olması için yapıldı. Ama bizim bilmediğimizin bilinmesi yeterli” dedi.

“BİZİM BİLMEDİĞİMİZİ TOPLUM BİLSİN”

Sidar Altaş, ailesinin dosyadaki iddiaları önceden bilmediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim gerçekten herhangi bir bilgimiz yoktu. Toplum sadece bunu bilsin. Bizim bilmediğimizi, Umut’un şu anda kayıp olduğunu, polise haber verdiğimizi ve onu aradığımızı bilsinler yeterli.”