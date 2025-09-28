Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Simav depremini günler öncesinden bildi

Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sık sık yaşanan sarsıntıların ardından Kütahya'da sallandı.

KÜTAHYA SALLANDI

Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından artçı sarsıntılar da kaydedildi.

AFAD'dan gelen açıklamaya göre olumsuz bir durum olmadığı, saha taramalarının devam ettiğini bildirdi.

GÜNLER ÖNCESİNDEN UYARMIŞTI

Meydana gelen depremin ardından günler öncesinde Ekol TV ekranlarında mikrofon uzatılan Jeoloji ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un sözleri gündeme geldi.

Üşümezsoy burada yaptığı açıklamalarda Kütahya Simav'ın deprem potansiyeline dikkat çekmişti.

"SİMAV'IN 6.5'LİK DEPREM POTANSİYELİ VAR"

"Burada 6.5'lik deprem potansiyelleri var. Her yükselişte deprem oluşmuş. Bu yükselmeler, deprem sayısını artırıyor" diyen Üşmezsoy, yaşanan deprem için günler öncesinden uyarıda bulunmuştu.

Üşümezsoy'un "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Dolayısıyla o fayda da 6.5’luk deprem potansiyelleri var." sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.