Derya Büyükuncu hakkında 8 yıl 2 ay hapis istemiyle dava açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından helva paylaşımı yapan milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz şubat ayında koronavirüse yakalanmıştı.

Haberin duyulmasıyla birlikte siyaset ve sanat camiasından birçok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “geçmiş olsun” temennilerinde bulundu.

"20 tencere helvayı yapmaya başladım"

Milli yüzücü Büyükuncu ise sosyal medyada hesabından helva görseli paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dua bekliyoruz” sözlerine atıfta bulunarak “Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım.” ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısı Büyükuncu'ya tepki gösterdi.

Yakalama kararı çıkartıldı

Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.” denildi.

8 yıl 2 ay hapsi istendi

Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandığı belirlendi.

Savcılık, Büyükuncu hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Kavuşturma izni verildi

Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret " suçundan kovuşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanı'ndan 21 Mart 2022'de kovuşturma izni alındığı ifade edildi.

Onur, şeref ve saygınlığı zedeleyen nitelikte

İddianamede, şüpheli Büyükuncu'nun kullanmış olduğu sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği belirtildi.

Daimi hak mahrumyeti cezası

Öte yandan Büyükuncu'nun, sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alması kararlaştırılmıştı.