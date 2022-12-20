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    Devlet Bahçeli, bağışladığı arsayı ağustosta satın almış

    MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışladığı Nevşehir'deki 6 dönümlük arsayı 29 Ağustos'ta satın aldığı, değerinin ise 2,5 milyon TL olduğu belirtildi.
    • 20.12.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:45
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    Devlet Bahçeli, bağışladığı arsayı ağustosta satın almış

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Twitter hesabından "Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üstüme kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ediyorum. Mezkur federasyon yönetimiyle Mersin Mitingimiz öncesinde yaptığım bir görüşmede bu tasarrufumu kendileriyle de paylaştım." paylaşımı yaptı.

    Bahçeli'nin bağışladığı arsa, Zir Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bulunuyor.

    Geçen sene alındı

    357 ada 1 parseldeki arsanın, 29 Ağustos'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki tapu dairesinden satın alındığı belirtildi.

    Değeri 2.5 milyon TL

    2,5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen arsaya ilişkin konuşan Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Tapunun devri, bir aksilik olmazsa yarın yapılacak. Tapu devrini aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız." dedi.

    DHA'nın haberine göre Zir Mahallesi Muhtarı Demet Göçer ise, gelişmeyi medyadan öğrendiğini söyledi.

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    Devlet Bahçeli, bağışladığı arsayı ağustosta satın almış #10


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