Devlet Bahçeli, grup toplantısında şehit yakınlarına küfreden Lütfü Türkkan ve İyi Parti'yi hedef alarak "Bir şehidin bacısına küfretmek şerefsizliktir, soysuzluktur, düşman dilidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Bahçeli'nin gündeminde, Bingöl'de şehit yakınlarına küfreden Lütfü Türkkan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı.

MHP Lideri, Türkkan'ı sert sözlerle hedef aldı.

"ŞEREFSİZLİKTİR"

Yaşanan olayın herkesin yüreğini dağladığını söyleyen Bahçeli, "Bir şehidin bacısına küfretmek şerefsizliktir, soysuzluktur, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık, içinde insan sevgisi, şehit saygısı bu millete bağlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır." dedi.

Hz. Mevlana'nın "İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendine kör bakar." sözlerini hatırlatan Bahçeli, Meral Akşener'e yüklendi.

"KÜRDİSTAN DİYEN BÖLÜCÜYE TIK YOK..."

Devlet Bahçeli, "Neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Başkasını ısırtmak için cebinde beslediğin yılanlar gün gelir sahibini de sokarsa feveran etmeye hakkın da olamaz. Burası Kürdistandır diyen bölücüye tık yok ama şehidin bacısına ağza alınmayacak küfürler var.

"NE YAPTILARSA AYNISIYLA KARŞILAŞSINLAR"

İP Başkanı yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir. Bu hayatın şaşmaz bir kuralıdır. Allah'tan niyazım ne yaptılarsa aynılarıyla karşılaşmalarıdır." diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Bir şehidin bacısına küfretmek şerefsizliktir VİDEO