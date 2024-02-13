Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

ensonhaber.com

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkanlar:

"Anadolu coğrafyasının vatan olması..."

Tarihe bakmadan atılacak her adımın yapılacak her hamlenin kuşaklar arasında kopukluklar yapacağını düşünüyorum. Anadolu coğrafyasının vatan olması her şeyden evet milli birlik ve kardeşlikle ortaya çıkmıştır.

"Bu dava kutludur"

24 yıl önce 100.yılla sözleşme yaparken Türk devrinin ve Türk yüzyılının hayalini kurduk. 55.yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada geçmiştir. 55 yıl yürektir yükseliştir. 55 yıl şereftir, şeriftir ve şehadettir. Tuzak kurdular karalamalar attılar şükürler olsun hayalleri kabusa döndü.



Bu dava kutludur. Hakkın ve halkın davasını sekteye uğratacak bir alçak henüz doğmamış doğması da beklenemez. Ülkücü doğduk ülkücü yaşadık ecel kapıyı çaldığında can emaneti ülkücü olarak teslim edeceğiz.



Partimiz tam 55 yıldır gücünü milletten alan siyasal bir düşünce hareketidir. Millet olmakla milli devletler doğmuştur. Milliyetçilik bu gerçeğin şuurla kavranmasıdır.