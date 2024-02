Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

ensonhaber.com

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkanlar:

"Anadolu coğrafyasının vatan olması..."

Tarihe bakmadan atılacak her adımın yapılacak her hamlenin kuşaklar arasında kopukluklar yapacağını düşünüyorum.



Anadolu coğrafyasının vatan olması her şeyden evet milli birlik ve kardeşlikle ortaya çıkmıştır.