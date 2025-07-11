Devlet Bahçeli, Pervin Buldan'ı aradı

Türkiye'de artık terör konuşulmayacak.

Türkiye, terörsüz yeni bir döneme yani Türkiye Yüzyılı'na başladı.

Bu kapsamda da bugün 30 kişilik bir grup, Süleymaniye'de silahlarını yaktı.

Türkiye yeni sürece geçiş yaparken, sürecin başlangıcını yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli de Pervin Buldan'ı aradı.

BULDAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı.

Bahçeli, “Bu süreçte Dem Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip.” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

AHMET TÜRK'Ü DE ARADI

Bahçeli'nin Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin ardından Ahmet Türk'ü de aradığı öğrenildi.

BULDAN SÜRECİN ÖNEMLİ İSİMLERDEN OLDU

Pervin Buldan ve hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye sürecine katkı sunan isimler arasında yer aldı.

İlk İmralı ziyaretini gerçekleştiren ikiliden Buldan, geçtiğimiz günlerde de Mithat Sancar ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.