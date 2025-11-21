Devlet Bahçeli: Silivri'nin İmralı'dan ne farkı var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün grup toplantısında komisyonun İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun İmralı'ya gitmemesi halinde 3 arkadaşıyla kendisinin İmralı'ya gideceğini söyleyen Bahçeli, tarihi bir çıkış yaptı.

Bahçeli, bugün de verdiği bir röportajda yine dikkat çeken açıklamalar yaptı ve Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın olumlu olduğunu söyledi.

"SİLİVRİ'DEN FARKI YOK"

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in sürekliye Silivri'ye gittiği ve İmamoğlu'ndan bazı talimatlar aldığı gündemdeyken Silivri'den örnek veren ve İmralı'ya gidişin bir farkı olmadığını söyleyen Bahçeli, Cehyun Bozkurt'a verdiği röportajında şöyle devam etti;

"TERÖRÜN TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKMASI İÇİN ADIM ATTIK"

"Türkiye terörle mücadelede büyük başarılar elde etti. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı’nın iç cephenin önemine yönelik açıklamalarıyla beraber terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması için böyle bir adım attık.

"BU MESELENİN ÖNEMLİ MUTAHABI ABDULLAH ÖCALAN'DIR"

Gelinen aşama olumludur. Şimdi tartışma İmralı’ya gidilmesi meselesi. Bu meselenin önemli muhataplarından biri Abdullah Öcalan’dır. Onun da dinlenmesi zorunludur. Böylece hedefimize yönelik önemli bir eşik aşılacaktır.

"GELİNEN AŞAMA OLUMLUDUR"

Şimdiye kadar Öcalan’ın açıklaması, PKK’nın feshedilmesi, silahların yakılması gibi önemli eşikler aşıldı. Gelinen aşama olumludur.

"ÖCALAN'A KURUCU ÖNDER İFADESİNİ KULLANDIM, KULLANIYORUM"

Geçmişte Öcalan’a teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi ifadeler kullandık.

Ama gelinen noktada artık Türkiye’de terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu.

Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle de kurucu önder ifadesini kullandım. Kullanıyorum.

"SİLİVRİ'YE GİDİLİYORSA İMRALIY'A DA GİDİLİR"

İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun.

O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir.

Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir.