Devlet Bahçeli: Esad'ın Türkiye ile iletişim kurması kendi hayrınadır

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

"TÜRKİYE SIKINTILI GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI"

29 Kasım 2024’e kadar bakanlıkların bütçeleri görüşüldü. 9 Aralık’tan itibaren sırayı genel kurul aşaması alacak. Bütçe görüşmeleri için grup toplantılarına ara vererek çalışmaları genel kurul çalışmalarında devam edeceğiz. Sataşmaya fırsat vermeden ülkemizin gerçeklerini aktarmaya bütçenin uhtevasını açıklanmasını her birinizden rica ediyorum.



Bütçe süreci her aşamada milletimizin ve devletimizin yüksek çıkarlarına yönelik yapılması siyaset cambazlarının başını öne eğe eğecektir. Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar seviyesini geçmesi karamsarlık salgını yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon yükselişi kırılıyor. Dezenflasyon süreci başlıyor. Her insanımız ekonomik ufkumuzun açılmasını takdir edecektir. Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır.