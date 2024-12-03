Devlet Bahçeli: Esad'ın Türkiye ile iletişim kurması kendi hayrınadır

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Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

"TÜRKİYE SIKINTILI GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI"

29 Kasım 2024’e kadar bakanlıkların bütçeleri görüşüldü. 9 Aralık’tan itibaren sırayı genel kurul aşaması alacak. Bütçe görüşmeleri için grup toplantılarına ara vererek çalışmaları genel kurul çalışmalarında devam edeceğiz. Sataşmaya fırsat vermeden ülkemizin gerçeklerini aktarmaya bütçenin uhtevasını açıklanmasını her birinizden rica ediyorum.



Bütçe süreci her aşamada milletimizin ve devletimizin yüksek çıkarlarına yönelik yapılması siyaset cambazlarının başını öne eğe eğecektir. Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar seviyesini geçmesi karamsarlık salgını yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon yükselişi kırılıyor. Dezenflasyon süreci başlıyor. Her insanımız ekonomik ufkumuzun açılmasını takdir edecektir. Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır.

SAHTE DOLAR İDDİALARI

Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye’ye yönelik operasyondur. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele sürmelidir. Hesap sormak ibret olacaktır.



MHP meseleyi her aşaması incelemektedir. Sahte para iddiasının maksatlı olarak dolaşıma sokulduğunu farkındadır. MHP gündeme hakimdir. Her şeyden önce Türk milleti diyorsak vakit tamamdır söz konusu vatandır.

"TÜRK DEVLET AKLI FAALDİR"

Tüm sorunları birlikte aşacağız. Türk devlet aklı her daim faaldir. Devlet aklının taşıyıcı bedeni büyük Türk milletidir. Türk devleti kumdan temelleri atılan yeni yetme devlet değildir. Tehlikeleri sezecek basiret, kudret Türk kültürü, Türk düşüncesi ile intikal etmiştir. Ne kadar geriye bakarsak uzağı avuçlarımız içine alabiliriz. Türk devleti belaları defeder. Türk devletinin köklü bir geçmişi var.



Cumhur İttifakı irade birliği içinde. 22 Ekim 2024’ten beri şeffaf sözlerimize kara çalanlar hariç haklılığımızı vatandaşlarımız gördü. Ruhsuz siyasi fırıldaklara rüzgarsız havada sürekli döndüklerini nasıl kabullendireceğiz.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Samimi düşüncelerimize kulp takanlar haricinde sağ duyulu insanlarımız haklılığımızı teyit etmiş olsa gerek. Milli güvenlik ve kardeşliğimiz tahrik ve taciz ihtimalinin gün ve gün farklı boyutlar kazandığını daha neyi ileri sürerek izah edeceğiz. Dikkat buyurunuz. Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala oturmadı. Çatışmaların biri sonlandırken diğeri başlamaktadır. Suriye'de cephe üzerine cehpe açılmaktadır. Kaotik iklim sertleşmektedir.



Esad, Türkiye'nin uzattığı eli tutmamıştır. Bize göre hala vakit geçmiş değildir. Esad'ın Türkiye ile iletişim kurması kendi hayrınadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Türk beklenendir, Türk çağrılandır. Türkiye ve Suriye arasında diplomatik süreçler üçüncü kişiler olmadan canlandırılmalıdır.

DEM Parti terörle arasına mesafe koymalı. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle bir ilgisi yoktur. Tel Rıfat'tan çıkarınlar katil sürüsüdür. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Kürtler bizim kardeşimiz, PKK düşmanımızdır. Terör bitecek Türkiye bahara uyanacaktır, ya da bölücü katiller tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır.