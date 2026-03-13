İlber Ortaylı'nın hafızalara kazınan anları ve sözleri

Bir tarihçiden fazlası...

Dünyanın sayılı tarihçilerinden, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, 78 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

VEFAT ETTİ

Profesör Doktor Ortaylı'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ortaylı, bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Diyabet ve böbrek rahatsızlığı bulunduğu bilinen Ortaylı'nın, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği açıklanmıştı.

GENİŞ KESİMLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Ortaylı, akademik çalışmaları, derin tarih bilgisi ve televizyon programlarındaki yorumlarıyla Türkiye'de geniş kesimlerin tanıdığı bir isimdi.

Katıldığı her programda meraklı gözlerin vereceği bilgileri takip ettiği, katıldığı her sempozyumda, panelde öğrencilerin ufkunu açan Ortaylı, yaşadığı süre boyunca her zaman konuşulan bir isim olmayı başardı.

TÜRKİYE BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ

Renkli kişiliğiyle bilinen, her ortamda sevecen tavrıyla gençlerin idolü haline gelen Ortaylı, vefat ettiği güne kadar ülkesi ve milleti için çalışmayı sürdürdü.

İŞTE O ANLAR

