Devlet Bahçeli'den rejim yorumu: Değişiklik İran'da değil İsrail'de yaşanmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli'nin gündeminde, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli başlıklar vardı.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, "Devletimizin küresel güç olma imkanı doğdu. Terörsüz Türkiye fırsat kapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"ENERJİ KRİZİ KAPIYA DAYANDI"

Orta Doğu'da 25 gündür devam eden savaşa ilişkin konuşan Bahçeli, saldırıların haksız olduğunun bir kez daha altını çizerek, "Komşu coğrafyalar toz duman içinde." ifadelerini kullandı.

Kapatılan Hürmüz Boğazı'nın küresel piyasalardaki ve akaryakıt fiyatlarında yarattığı dalgalanmaların altını çizen Bahçeli, "Enerji krizi kapıya dayandı." sözlerini kullandı.

Bahçeli, İsrail ile ABD'nin ortaklaşa saldırılarıyla başlayan savaşı bir kez daha kınadığını belirterek İran'da değiştirilmek istenen rejimin, İsrail'de gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"ULUSLARARASI HUKUK PAÇAVRAYA DÖNMÜŞTÜR"

Savaşın sınırlı kalmayacağını, yayılmaya devam edeceğini aktaran Bahçeli, ayrıca şu sözleri kullandı:

Aynı anda küresel ve bölgesel sıcak gelişmelerin akışına bakarsanız görürsünüz ki akıl, izan ve idrak kaybolmuştur.



Kaybolan bir değeri olmadığı yerde arayıp bulmak ise hayal ötesi bir beklentidir.



Uluslararası insancıl hukuk paçavraya dönmüştür.

"İRAN'IN KOLAY LOKMA OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Haksız saldırılarda komşu coğrafyalar toz duman içinde. Nükleer tesislerin vurulması tansiyonu artırdı.



Enerji krizi kapıya dayandı. Savaş öngörülemez noktaya savruluyor.



İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşılmıştır. İran halkı etten duvar ördü.

"SAVAŞ DALGA DALGA YAYILACAKTIR"

Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş, yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran savaşında uzlaşma için çırpınmaktadır.



Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar.

"ASIL REJİM İSRAİL'DE DEĞİŞMELİDİR"

Savaş durmalı, silahlar susmalı. Masum insanların ölümü cinayettir.



Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir.