Devlet Bahçeli'den 'YPG/PYD' çıkışı: Süreci ağırdan alması kabul edilemez bir çirkefliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Abdullah Öcalan'ın "PKK'yı feshedin" açıklamasıyla devam eden süreçte, Süleymaniye'de 30 PKK'lı silahlarını yaktı.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında geçilen yeni aşamada, Bahçeli'nin mecliste komisyon kurulması talebi kamuoyu ve siyasiler arasında talep gördü.
Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde kurulacak komisyona ilişkin Devlet Bahçeli, Türkün Gazetesi aracılığıyla yazı yayımladı.
Bahçeli, yazısında partisinden komisyonda yer alacak isimleri açıklayarak, Terörsüz Türkiye sürecinde son duruma ilişkin ise önemli değerlendirmelerde bulundu.
Suriye’de SDG kisvesine bürünen YPG/PYD’nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmediğinin altını çizen Devlet Bahçeli, devamında şu ifadelerde bulundu:
"10 MART MUTABAKATINA HARFİYEN UYULMALIDIR"
Suriye’de SDG kisvesine bürünen YPG/PYD’nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmemesi, hem Şam yönetiminin hem de ülkemizin güvenliğini tehdit eden temas ve faaliyetlerini ara vermeden sürdürmesi tarihi bir yanlıştır.
Ve bu yanlıştan derhal dönülmeli, Paris’te yapılan görüşmelerde gündeme geldiği üzere 10 Mart mutabakatına harfiyen uyulmalıdır.
"YPG/PYD'NİN SÜRECİ AĞIRDAN ALMASI KABUL EDİLEMEZ BİR ÇİRKEFLİKTİR"
Ardı arkasına patlayan skandallarla çalkalanan ABD yönetimi ise tavşana kaç tazıya tut politikasından vazgeçmeli, el altından sürdürdüğü İsrail havariliğini sonlandırmalı, YPG/PYD’nin tasfiyesine dürüstçe destek olmalıdır.
Terörsüz Türkiye’nin menziline adım adım yaklaşılırken YPG/PYD’nin süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir.
"HİÇ KİMSE SUYU YOKUŞA AKITACAĞI ZEHABINA KAPILMAMALIDIR"
PKK’nın kurucu önderliği tarafından 27 Şubat’ta yapılan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” örgütün tüm bileşen ve yapıları için bağlayıcı ve geçerlidir.
Milliyetçi Hareket Partisi için dikkate alınması gereken asıl çağrı bahse konu İmralı çağrısıdır.
Hiç kimse suyu yokuşa akıtacağı zehabına kapılmamalıdır.