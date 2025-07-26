Devlet Bahçeli'den 'YPG/PYD' çıkışı: Süreci ağırdan alması kabul edilemez bir çirkefliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Abdullah Öcalan'ın "PKK'yı feshedin" açıklamasıyla devam eden süreçte, Süleymaniye'de 30 PKK'lı silahlarını yaktı.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında geçilen yeni aşamada, Bahçeli'nin mecliste komisyon kurulması talebi kamuoyu ve siyasiler arasında talep gördü.

Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde kurulacak komisyona ilişkin Devlet Bahçeli, Türkün Gazetesi aracılığıyla yazı yayımladı.

Bahçeli, yazısında partisinden komisyonda yer alacak isimleri açıklayarak, Terörsüz Türkiye sürecinde son duruma ilişkin ise önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de SDG kisvesine bürünen YPG/PYD’nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmediğinin altını çizen Devlet Bahçeli, devamında şu ifadelerde bulundu:

"10 MART MUTABAKATINA HARFİYEN UYULMALIDIR"

Suriye’de SDG kisvesine bürünen YPG/PYD’nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmemesi, hem Şam yönetiminin hem de ülkemizin güvenliğini tehdit eden temas ve faaliyetlerini ara vermeden sürdürmesi tarihi bir yanlıştır.



Ve bu yanlıştan derhal dönülmeli, Paris’te yapılan görüşmelerde gündeme geldiği üzere 10 Mart mutabakatına harfiyen uyulmalıdır.