Dünya, İsrail saldırılarını tek solukta izliyor.

7 Ekim günü Hamas güçlerinin operasyonuyla başlayan çatışmalar, 11'inci gününde tüm hararetiyle devam ediyor.

Günlerdir bombardıman altında olan Gazze'de can kaybı bilançosu da gün geçtikçe artıyor.

Küresel çapta kilitlenilen konuya dair MHP Lideri Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, İsrail'in Gazze'de fosfor bombası kullandığı iddialarının ortaya saçıldığını vurgulayarak "Çocuklar, bebeler, kadınlar, sivil ve masumlar barbar saldırıların canlı hedefidir." cümlelerini aktardı.

Avrupa'ya tepki

Ayrıca Bahçeli, Gazze'de yaşananları "Zalimler kudurmuş, zulüm seriye bağlanmış." ifadeleriyle özetlerken, Avrupa ülkelerinin çığlıklara kulak tıkamasına tepki gösterdi.

"Kudüs İslam'dır ve Türklüğün derin izlerini taşımaktadır"

Bahçeli, Gazze konusunda şu cümlelerle devam etti;

"Zalimler kudurmuş, zulüm seriye bağlanmıştır"

"İnsan hakları savunucuları neredesiniz?"

"İsrail saldırılarına derhal son vermelidir"

Bahçeli'nin konuşmasından geri kalan satır başları;

Mazisine sırt dönmüş bir milletin, ırmak akıntısına kapılmış, kurumuş bir dal parçası gibi olduğunu gayet iyi biliyoruz. Medeniyetler arasında değişen güç dengeleri, göçmen ve sığınmacı akını, azgınlaşan yabancı düşmanlığı, inanç ve kültürel çizgiler doğrultusunda yeniden biçimlenmeye başlayan küresel siyaset arenası, Türk milliyetçiliğini durum muhasebesi yapmasına da acil hale getirmektedir.



Kuşkusuz bunun da farkındayız. Her an yenilenerek, her dem taze kalarak ancak kontrolsüz değişim dalgalarına son derece ihtiyatlı, tedbirli ve uyanık yaklaşarak, asıl gelişme dinamiklerinin milli ve manevi kaynağımızda olduğunu bilerek, mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.