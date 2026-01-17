Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararda, kültür ve sanat dünyasında da bir gelişme yaşandığı görüldü.

TAN SAĞTÜRK GÖREVDEN ALINDI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alındı.

Yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü bu görevden ayrılan Sağtürk’ün yerine henüz yeni bir isim atanmadı.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DA GÖREVDEN ALINDI

Sağtürk ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alındı.

Boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ersoy yerine Barış Salcan atandı.

Söz konusu kararlar, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

SAĞTÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ: HER ŞEY İLK GÜNKÜ GİBİ

Sağtürk, görevden alındıktan sonra ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sağtürk, "İlk gün yazmıştım bu yazıyı. Aradan geçen onca zamandan sonra yine her şey ilk günkü gibi.. " ifadelerini kullandığı paylaşımında, ayrıca şu sözlere yer verdi:

İlk gün yazmıştım bu yazıyı. Aradan geçen onca zamandan sonra yine her şey ilk günkü gibi..



AŞK: Gönüllü köle olmaksızın, kalbimin içinde ışıkları titreşen bir yakut.



ÖZGÜRLÜK: Paylaştıkça çoğalan kocaman bir ekmek.



YAŞAMAK: Sevinç içinde, gülmekten yorgun.



BACAKLAR: Göğe sıçramak için çevik.



KOLLARIM: Yeryüzünü özlüyor.



Sana sarılıyorum. Bana özgürlük nedir, aşk nedendir? Diye mi sormuştun? Bir çakımlık alev diliminde, şu kısacık hayatta söz gelimi, 'kin, haset, korku olmaksızın, başkasına hiç acı çektirmeden yaşamak!’



Her sabahki duam. Akşam sana güzel bir şey söyleyeceğim. Beni dinler misin?



T.S

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969'da İzmir'de dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu.

Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs Bale ve Dans okullarını kurdu.

Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni açarak baleyi geniş kitlelere sevdirdi.

Fransız Devlet Balesi'ne yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtıyla tanındı.

Antalya ve İzmir Devlet Opara ve Balesinde koreografisini yaptığı "Kalp Sesi Projesi" adlı yapıtı sahnelendirdi.

Fox TV'de Bez Bebek adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı ve TV reklamlarında rol aldı.

YER ALDIĞI PROJELER:

Türkiye'nin Yıldızları

Biri Bizi Gözetliyor

Benimle Dans Eder misin

Yok Böyle Dans

Oynadığı diziler

Alemin Kıralı

Şöhret Okulu

Bez Bebek

Selena

Dolunay

İkinci Bahar

Doktorlar-2013

Avrupa Yakası