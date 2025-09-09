Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların gündeminde kayıt süreci yer alıyor.

2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru kapsamında, tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt yaptıracakları tarihler netleşti. Peki, DGS kayıt tarihleri belli oldu mu? DGS E-Kayıtları ne zaman?

DGS E-KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Ayrıca elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.