Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NEXT Sosyal'e katıldı

Türkiye'nin yerli ve milli bir sosyal medya platformuna yeni isimler katılmaya devam ediyor.

Platforma son olarak sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken platforma kabineden önemli bir isim daha dahil oldu.

BAKAN FİDAN DA NEXT'TE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NEXT Sosyal'de hesap açarak yerli ve milli platforma destek veren isimlerden biri oldu.

İLK PAYLAŞIMINDA CUMHURBAŞKANI YER ALDI

Fidan'ın NSosyal'de takipçileriyle paylaştığı ilk gönderi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah yaptığı paylaşım oldu.

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer almıştı.