Dışişleri Bakanlığı: AGİT Minsk Grubu'nun kapatılması barış sürecinin önemli merhalelerinden biri

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 8 Ağustos'ta, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Bu üçlü zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) ortak başvuruda bulunmuştu.

Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için AGİT Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürmüştü.

AGİT MİNSK GRUBU FESHEDİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AGİT Bakanlar Konseyi'nin, AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapılarının feshedilmesine ilişkin karar aldığı bildirildi.

Açıklamada, AGİT Sekreterliğine bu yapıların feshinden kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025'e kadar sonuçlandırması talimatının verildiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına yönelik yazılı açıklama yaptı.

"ALINAN BU KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Minsk Grubu'nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir.

AGİT MİNSK GRUBU

Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek amacıyla 1992'de kurulan, Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çözüm üretememişti.