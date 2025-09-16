Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Netanyahu'nun soykırım planlarının yeni aşaması

İsrail'in Gazze'deki soykırımı son bulmuyor...

Abluka altındaki bölge halkı zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, İsrail'in saldırıları sonucu can kayıpları da devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını genişleterek kara harekatı başlattı.

"BU HAREKAT SOYKIRIM PLANLARININ YENİ BİR AŞAMASIDIR"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun kara harekatı başlatmasını sert bir dille kınadı.

Bakanlık açıklamasında şu sözlere yer verdi:

İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.

"İSRAİL, ATEŞKES İSTEMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur.



Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir.



Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz.