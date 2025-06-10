Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşların da bulunduğu 'Madleen' adlı gemide bulunanların durumu yakından takip ediliyor.

Tel Aviv Büyükelçiliği, gemide yer alan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları için girişimde bulundu.

"GEMİDEKİ VATANDAŞLARIMIZ KARAYA ÇIKMIŞLARDIR"

Ayrıca vatandaşların yakınlarına düzenli olarak bilgi verildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir.



Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir.

İNSANİ YARDIM GEMİSİ ALINKONULDU

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale ederek, gemiyi alıkoymuş ve 12 kişiyi gözaltına almıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemiye çıkıldığını ve gönüllülerin kaçırıldığını duyurmuştu.

Gemideki aktivist Yasemin Acar'ın paylaştığı videoda, İsrail askerlerinin telefonları kapatma talimatı verdiği görülmüştü.

SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI YAPILDI

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, kaptanın başka bir tekne yaklaşıyor derken bağlantının kesildiğini belirtmiş, geminin ve aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail, gemiyi Aşdod limanına götürmüş ve aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini açıklamıştı.

Videolarda aktivistlerin yara almadığı görülmüştü.

"İNSANLIK ONURUNA ALCAK BİR SALDIRI"

Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi 'terör devleti' İsrail'in uluslararası hukuku ihlali olarak nitelendirip sert tepki göstermiş, vatandaşların durumunun Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından takip edildiğini bildirmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, müdahaleyi 'insanlık onuruna alçak bir saldırı' olarak kınamış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırının insanlığın vicdanını hedef aldığını söylemişti.

İLGİLİ HABER İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti, gemiyle irtibat kesildi