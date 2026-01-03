ABD Adalet Bakanlığı: Maduro ve eşi New York’ta yargılanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Latin Amerika'da sıcak saatler...

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 noktada patlama meydana geldi.

Saldırıları ABD üstlenirken gözler Başkan Donald Trump'ın yapacağı açıklamaya çevirildi.

"YAKALANARAK ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDILAR"

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ABD Başkanı Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi.

ABD'DE YARGILANACAĞI ÖĞRENİLDİ

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Lee, "(Rubio) Bana Nicolas Maduro'nun cezai suçlamalarla ABD'de yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz operasyonun, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

ABD ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Maduro'nun nerede olduğuna dair bir bilgi paylaşılmazken ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Bondi, Maduro'nun yargılama süreci hakkında önemli bilgiler verdi.

"AMERİKAN ADALETİNİN TÜM GÜCÜYLE YARGILANACAKTIR"

Maduro'nun birden fazla suçlama ile karşı karşıya olduğunu belirten Bondi, şunları kaydetti:

Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından haklarında iddianame düzenlenerek suçlandı.



Nicolas Maduro; narko-terörizm, kokain ithalatı, makinalı tüfekler ve tahrip edici silahlar bulundurma ile Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı makinalı tüfekler ve tahrip edici silahlar bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya.



Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklar.

"AMERİKAN HALKI ADINA BAŞKAN TRUMP'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Operasyonun son derece başarılı geçtiğine vurgu yapan Bondi, "ABD Adalet Bakanlığı adına, Amerikan halkı adına hesap sorulmasını talep etme cesaretini gösterdiği için Başkan Trump’a teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıca bu iki sözde uluslararası narkotik kaçakçısını yakalamak için yürütülen olağanüstü ve son derece başarılı operasyonu gerçekleştiren cesur askerlerimize de büyük bir teşekkür borçluyuz." dedi.

"EMRİ TRUMP VERDİ"

CBS'e konuşan ABD'li yetkililere göre Venezuela'daki askeri üslere saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili de, "ABD, Venezuela içinde saldırılar gerçekleştiriyor." açıklamasında bulundu.

ABD Federal Havacılık İdaresi, "devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili" güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı.