Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kadir Gecesi mesajı: Yeniden dirilişe vesile kılalım Erbaş, Kadir Gecesi'nde Allah'ın rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiğini hatırlattı. Diyanet İşleri Başkanı, bu gecenin, ibadetlerle ve iyiliklerle yeniden dirilişe vesile kılınmasının önemine değindi.

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erbaş, bu gecenin öneminden bahsetti, insanın Allah ve diğer insanlarla ilişkilerini yeniden gözden geçirme fırsatına sahip olduğunu kaydetti.

"Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevincini yaşıyoruz"

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah'ın rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiği Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı için bu gecenin müstesna değere sahip olduğunu aktardı ve şöyle dedi:

"Bir ömre bedel"

Kur'an-ı Kerim, indiği geceyi bir ömre bedel kılmıştır. Bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'in indiği, yaşandığı ve yaşatıldığı yere Allah'ın rahmetinin tecelli edeceğinin ve orayı esenlik yurduna dönüştüreceğinin müjdesidir.

"İbadetlerimiz ve iyiliklerimizle yeniden dirilişe vesile kılalım"

Erbaş, bu gecenin aynı zamanda dua, istiğfar ve arınma gecesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Yüce kitabımız Kur'an'la irtibatımızı pekiştirmek için bu mübarek geceyi fırsat bilelim. Kendimizi muhasebe ederek samimi bir yönelişle halimizi Allah'a arz edip hata ve günahlarımızın affı için çokça istiğfar edelim.



Yaratan ve yaratılanlarla ilişkilerimizi gözden geçirerek bu geceyi ibadetlerimiz ve iyiliklerimizle yeniden dirilişe vesile kılalım.

"Her türlü afet ve musibetten bizleri koruması için..."

Bu gece ülkemizin huzur ve selameti, milletimizin birlik ve beraberliği, insanlığın hidayet ve selameti için dua edelim. Her türlü afet ve musibetten bizleri koruması için O'nun sonsuz kudretine sığınarak dua ve niyazda bulunalım.



Bu vesileyle selam yurdu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, rahmet günlerinde bile zulüm ve baskı altında tutulan Filistinli kardeşlerimize, dünyanın farklı bölgelerinde acı ve ızdırap çeken, baskı ve zulüm gören bütün Müslümanlara da dualarımızda yer açalım.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Milletin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, bu gecede yapılan dua, niyaz ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diledi.