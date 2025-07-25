Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yangınlara karşı yağmur duası

Türkiye yazın başlangıcından beri orman yangınları ile mücadele ediyor. Bu mücadelede yüzlerce hektar orman, tarım alanı, evler zarar gördü.

Orman yangınıyla mücadele eden personel ve gönüllülerden de hayatını kaybedenler oldu.

Cuma hutbesinde yüreklere dokunan dualar yükseldi…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde verdiği cuma hutbesinde, son dönemde ülkenin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek cemaatle birlikte yağmur duasında bulundu. Yangınların bıraktığı tahribatı ve ihmalkârlıkları hatırlatan Erbaş, hem af dileğinde bulundu hem de toplumsal sorumluluk çağrısı yaptı.

"ALLAH'IM, ALEVLERİN SARDIĞI YERLERİ BEREKETLİ YAĞMURUNLA SÖNDÜR"

Cemaatle birlikte ellerini semaya açan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Allah’ım, sana sığınıyoruz. Yangınların kavurduğu toprağımızı, gönlümüzü, ormanlarımızı rahmetinle serinlet. Alevlerin sardığı yerleri bereketli yağmurunla söndür. Bu imtihan günlerinde bizleri yardımından ve merhametinden mahrum bırakma.

Doğaya verilen zararın mahcubiyetiyle Allah’a yönelen Erbaş, şu sözlerle devam etti:

Emanetine sahip çıkamadık, tedbiri ihmal ettik. Bize yeniden bilinç, idrak ve sorumluluk duygusu nasip eyle Allah’ım. Ormanlarımızı, köylerimizi, şehirlerimizi sen koru. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa ihsan eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten muhafaza eyle.

"KULLARINA VE HAYVANLARINA SU VER, TOPRAĞI YENİDEN CANLANDIR"

Hutbenin devamında rahmet yağmuru için dua eden Erbaş, yangınla mücadele eden ekipler için de destek diledi:

Allah’ım, bize bol, ferahlatıcı, faydalı ve zamanında bir yağmur gönder. Kullarına ve hayvanlarına su ver. Ölü toprağı canlandır. Yangınlarla mücadele eden kardeşlerimizi, görevli ekipleri, güvenlik güçlerini sen koru; onlara kuvvet ve sabır ver. Bizleri tedbirli, sorumlu ve rızana uygun yaşayan kullarından eyle.

Erbaş, dualarının sonunda, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tüm millet için sabır ve metanet diledi.