Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim paylaşımında Atatürk'ü andı

Cumhuriyet 102 yaşında...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

DİYANET'TEN 29 EKİM MESAJI

Zaferin 101’inci yılına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, İstiklal mücadelesine yönelik bir mesaj yayınladı.

Mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümüne kavuşmanın coşkusunun yaşandığı belirtildi.

İSTİKLAL MÜCADELESİNE VURGU YAPILDI

Bundan bir asır önce aziz milletin, sarsılmaz imanı, dirayeti ve ferasetiyle tarihte eşine az rastlanır bir istiklal mücadelesi verildiğinin vurgulandığı mesajda, "Şanlı tarihten aldığı ilhamla hürriyetini, vatanını ve mukaddesatını korumak için birlik beraberlik içinde hareket ederek esaret zincirlerini kırmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur." ifadeleri kullanıldı.

"DAYANIŞMA RUHUYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Tarihe altın harflerle yazılan destansı bir mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin yüreğinde büyüttüğü vatan sevgisinin ve hürriyet arzusunun bir eseri olduğunun altı çizilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bizlere düşen kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla koruyup her birimize emanet ettiği cennet vatanımızı, bayrağımızı, bağımsızlığımızı ve mukaddesatımızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana her geçen gün daha da güçlenen ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla birlikte dayanışma ruhuyla çalışmaya devam etmektedir.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ"

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden asil ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."