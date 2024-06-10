Diyanet İşleri'nden kredi kartıyla kurban fetvası

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlıklarını yapıyor.
Durumu el veren vatandaşlar, kurban pazarlarında sıkı pazarlıkla kurbanlarını alıp bayramda kesmek için hazırlanıyor.
Ancak nakit olarak kurban alamayacak olan vatandaşların aklındaki soru; kredi kartıyla kurban alınıp alınamayacağı...
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuyla ilgili bir fetva yayınladı.
Yayınlanan fetvada şu ifadeler kullanıldı:
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir.
Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış