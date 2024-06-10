Diyanet İşleri'nden kredi kartıyla kurban fetvası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu, kredi kartıyla kurban kesiminin caiz olduğunu açıkladı.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlıklarını yapıyor.

Durumu el veren vatandaşlar, kurban pazarlarında sıkı pazarlıkla kurbanlarını alıp bayramda kesmek için hazırlanıyor.

Ancak nakit olarak kurban alamayacak olan vatandaşların aklındaki soru; kredi kartıyla kurban alınıp alınamayacağı...

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuyla ilgili bir fetva yayınladı.

Yayınlanan fetvada şu ifadeler kullanıldı: