Diyarbakır sokaklarında 'Terörsüz Türkiye' röportajı

Türkiye, yarım asırlık terör belasından kurtulma yolunda kritik bir eşiği aşmış durumda.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla resmen başlayan 'Terörsüz Türkiye Süreci', devam ediyor.

Sürecin en başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli adımlar atıldı.

Peki halk, 'Terörsüz Türkiye' hakkında ne düşünüyor?

VATANDAŞA TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ SORDUK

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş, Diyarbakır'da sokağın nabzını tuttu.

Süreç hakkında düşünceleri sorulması üzerine ise vatandaşlar "İnşallah olur, hepimiz rahat edeceğiz." yanıtını verdi.

"İSTİYORUZ Kİ BARIŞ OLSUN"

Mikrofon uzatılan vatandaşlar birlik beraberlik mesajını yinelerken, şu sözleri kullandı:

"İyi geçmesini istiyoruz, şu anda biraz aksadı. Ama barış bizim için çok önemli. Hem Güneydoğu için, hem bütün anadolu halkı için iyi bir süreç. İyi geçmesini diliyoruz."

"İstiyoruz ki barış olsun. Birlik beraberlik güzel şey."