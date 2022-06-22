Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonu başlatıldı

950 personel dahilinde Eren Abluka-18 Şehir J. Çvş. Murat Doğan Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yeni bir operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Narko terör operasyonu başlatıldı

Bakanlık duyurusunda şu ifadeleri aktardı;

"Eren Abluka-18 Diyarbakır Şehit J. Çvş. Murat Doğan Narko Terör Operasyonu başlatıldı."

950 personel 61 operasyonel tim

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat, 950 personel (61 operasyonel tim) görev alıyor.

4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon devam ederken şu ana kadar 4 şahıs gözaltına alındı.

Çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İHA'nın haberine göre; yapılan arama çalışmalarında, 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir bitkisi, 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1 adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, EYP yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde, 1 adet ateşleme anahtarı, 2 adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



