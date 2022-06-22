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- Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonu başlatıldı
Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonu başlatıldı
- Haber Merkezi
- 22.06.2022 - 10:24
- Güncelleme : 23.06.2022 - 09:49
Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yeni bir operasyonun başlatıldığını duyurdu.
Narko terör operasyonu başlatıldı
Bakanlık duyurusunda şu ifadeleri aktardı;
"Eren Abluka-18 Diyarbakır Şehit J. Çvş. Murat Doğan Narko Terör Operasyonu başlatıldı."
950 personel 61 operasyonel tim
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat, 950 personel (61 operasyonel tim) görev alıyor.
4 şüpheli gözaltına alındı
Operasyon devam ederken şu ana kadar 4 şahıs gözaltına alındı.
Çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi
İHA'nın haberine göre; yapılan arama çalışmalarında, 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir bitkisi, 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1 adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, EYP yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde, 1 adet ateşleme anahtarı, 2 adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.