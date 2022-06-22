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    Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonu başlatıldı

    950 personel dahilinde Eren Abluka-18 Şehir J. Çvş. Murat Doğan Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 09:49
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    Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonu başlatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yeni bir operasyonun başlatıldığını duyurdu.

    Narko terör operasyonu başlatıldı

    Bakanlık duyurusunda şu ifadeleri aktardı;

    "Eren Abluka-18 Diyarbakır Şehit J. Çvş. Murat Doğan Narko Terör Operasyonu başlatıldı."

    950 personel 61 operasyonel tim

    Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat, 950 personel (61 operasyonel tim) görev alıyor.Diyarbakır da Eren Abluka-18 Operasyonu başlatıldı #1

    4 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyon devam ederken şu ana kadar 4 şahıs gözaltına alındı.

    Çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre; yapılan arama çalışmalarında, 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir bitkisi, 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1 adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, EYP yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde, 1 adet ateşleme anahtarı, 2 adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Diyarbakır da Eren Abluka-18 Operasyonu başlatıldı #2


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