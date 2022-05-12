PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 2014'te “İzmir'e çalışmaya gidiyorum” diyerek evden çıkan oğlu Mahsum için gelen Mirza Güneş ile 288'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

DHA’nın haberine göre 983 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.

288 aile evladını bekliyor

“İzmir'e çalışmaya gidiyorum” diyerek 8 yıl önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen oğlu Mahsum için Muş'tan gelen Mirza Güneş ile nöbetteki aile sayısı, 288'e çıktı.

Diyarbakır’da evladını bekleyen aile sayısı 288 oldu VİDEO



“Gidip teslim olsun”

Evlat nöbeti tutan diğer ailelerin karşıladığı Mirza Güneş, “Onun için geldim. Gidip teslim olsun. Sonuna kadar çadırda eylemde olacağım. Muş'tan geldim, İzmir’e çalışmaya gitti. 20 yaşında gitti, hiç haber alamadık.” dedi.