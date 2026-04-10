Diyarbakır'da vatandaşlar yağmurda ıslanan polise şemsiye tuttu

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır Ergani Botanik Park'ta tören düzenlendi.

Emniyet mensupları ve vatandaşlar tören alanında toplanırken, sağanak yağmur başladı.

POLİS MEMURLARININ ÜZERİNE ŞEMSİYE TUTTULAR

Olumsuz hava şartlarına rağmen aksatılmadan devam eden programda bayan polis memurlarının ıslandığını gören vatandaşlar, sergiledikleri davranışla herkesi duygulandırdı.

Kendi şemsiyelerini görev başındaki bayan polislerin üzerine tutan Erganililer, Türk milletinin polisine olan sevgi ve vefasını bir kez daha gözler önüne serdi.

DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

Yağmurun şiddetini artırdığı dakikalarda vatandaşların bu samimi desteği, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"Polisimizin yanındayız" mesajının verildiği tören, çelenk sunumunun ardından tebriklerin kabulüyle sona erdi.