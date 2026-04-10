MSB duyurdu: Mavi Vatan-2026 Tatbikatı tamamlandı

Mavi Vatan Tatbikatı tamamlandı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

"DENİZLERDEKİ GÜCÜMÜZ, MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİNİN SARSILMAZ TEMİNATIDIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Denizlerdeki gücümüz, milletimizin güvenliğinin sarsılmaz teminatıdır. Türkiye’nin denizlerdeki kararlılığını ve caydırıcı gücünü ortaya koyan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatın fiili atışlı safhasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, MKE A.Ş. Genel Müdürü İlhami Keleş, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile TCG Anadolu'dan takip etti.

"TÜRKİYE, MAVİ VATAN'DAKİ HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Su üstü unsurları, denizaltılar, hava unsurları ve harekat merkezleri arasındaki kusursuz eş güdüm; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini ve milli imkanlarla desteklenen operasyonel gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam ediyor.