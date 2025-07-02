DMM, 'Orman yangınlarına müdahale yetersiz kaldı' iddiasını yalanladı

Türkiye’nin birçok bölgesinde son beş gündür yoğun orman yangınları yaşanıyor.

Özellikle Manisa, İzmir, Bilecik, Sakarya ve Hatay gibi illerde ciddi yangınlar meydana geldi.

Birçok yerleşim alanını da küle çeviren yangınlar, Türkiye'nin yeşil akciğerlerinde büyük hasara yol açtı.

Devlete ait birçok ekipman ve alev savaşçıları bu süreçte yangınların sürdüğü bölgelerde 7/24 çalışarak üstün bir performans sergiledi ve yangınların çoğunu kontrol altına almayı başardı.

"YANGINLARA MÜDAHALE YETERSİZ KALDI"

Ancak bu süreçte muhalif Cumhuriyet haber sitesi, yangın çalışmalarına yönelik ciddi iddialar ortaya attı.

Cumhuriyet, 'Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Müdahale yetersiz kaldı' başlıklı haberinde, İzmir'de meydana gelen yangınlara yönelik çalışmaların yetersiz kaldığını ve ormanların büyük ölçüde yandığını öne sürdü.

DMM'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddialar üzerine resmi X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklama söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İDDİALAR YALANLANDI

DMM'nin söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Son dönemde ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla ilgili devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı yönünde ortaya atılan iddialar, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

Devletimiz, orman yangınlarına karşı mücadelesini, tüm kamu kurumlarının eşgüdümüyle, etkin ve kapsamlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın güvenliğini önceleyen kapsamlı bir müdahale yürütülmekte, vatandaşlarımıza kesintisiz destek verilmektedir.

"SAYISIZ EKİPMAN VE YÜZLERCE PERSONEL ARALIKSIZ MÜDAHALE EDİYOR"

Kamu kurumlarımız devam etmekte olan aktif orman yangınlarına havadan ve karadan, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yüzlerce personelle aralıksız müdahale etmektedir.

Yangın tehdidi altındaki yerleşim yerlerinden vatandaşlarımız, güvenli bölgelere tahliye edilmekte; yangınlardan doğrudan etkilenen vatandaşlarımıza sağlık müdahaleleri ivedilikle yapılmaktadır.

"YANGINDAN ETKİLENEN BÖLGELERE ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLİYOR"

Türk Kızılayı ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla yangın bölgelerinde beslenme hizmeti sunmakta ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmakta; yangından etkilenen bölgelere acil yardım kapsamında ödenek gönderilmektedir.

Tüm bu gerçekler, devletimizin sahada etkili ve hızlı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu göstermektedir. Ormanlarımızın korunmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."