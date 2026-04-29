DMM'den "Aynı firmaya maden ruhsatı verildi" iddialarına yalanlama

Eskişehir’de maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara’ya yürüyüş başlatan Doruk Madencilik işçileri, Başkent'e ulaşarak Kurtuluş Parkı’nda eylem yaptı. İşçilerin eylemi, taraflar arasında sağlanan uzlaşmayla sona erdi.

İşveren temsilcileri ile bazı bakan yardımcılarının katılımıyla İçişleri Bakanlığı’nda yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından anlaşma sağlandı. Görüşmeler neticesinde, işveren tarafından toplam 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı bildirildi. Böylece madenciler eylemlerini sonlandırdı.

BAKAN BAYRAKTAR "RUHSAT VERMEM" DEDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada Doruk Madencilik’in benzer sorunlar nedeniyle Bakanlık tarafından uyarıldığını hatırlattı.

Bakan Bayraktar, “İşçiye borcu olana ve devlete borcu olana teşvik vermeyiz.” ifadelerini kullanarak işçilerin mağdur edilmesine tepki göstermiş ve söz konusu firmaya yeniden ruhsat verilmeyeceğini dile getirmişti.

"YENİ RUHSAT VERİLDİ" İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Doruk Madencilik’in bağlı olduğu firmaya Çankırı’da yeni maden sahası tahsis edildiği yönünde iddialar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, "son günlerde gündemde yer edinen bir maden şirketinin sahibine Çankırı’da yeni maden ruhsatı verildiği" yönündeki paylaşımlar asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.



İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının "süre uzatımı" başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir.