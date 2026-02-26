Bazı il ve ilçelerde eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi

Türkiye’nin bazı il ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği riskleri gerekçe gösterilerek tatil duyurusu yapıldı.

ERZİNCAN'DA TÜM OKULLAR TATİL

Erzincan Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca Kur’an kursları, kamu kurumlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri de tatil kapsamına alındı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

TRABZON VE ORDU'DA İLÇE BAZLI TATİL KARARI

Trabzon’da Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinin tamamında eğitime ara verildi. Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda; Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin yüksek kesimlerindeki bazı okullarda da eğitim yapılmayacak.

Ordu’da ise Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildi. Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde ise bazı okullarda taşımalı eğitim durduruldu.

Her iki ilde de kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

GÜMÜŞHANE'DE BUZLANMA UYARISI

Gümüşhane Valiliği, meteorolojik tahminlere göre kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceğini, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiğini açıkladı.

Bu kapsamda il merkezi ve tüm ilçelerde, MEB’e bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili amirlerce değerlendirilecek.

TUNCELİ

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken Hozat ilçesinde ise taşıma eğitime ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

VAN

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte başlayan kar yağışı, özellikle şehir merkezinde etkisini gösterdi. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerde karla birlikte tipi de etkili oldu. İftar sonrası dışarı çıkan vatandaşlar, yağan kar altında yürüyüş yaptı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 Şubat Cuma günü tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27.02.2026 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur." denildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de okulların tatil edildiği diğer ilçelerde kararın kaymakamlıklara bırakıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.