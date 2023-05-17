Doğu Perinçek 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı açıklamada, "Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy çağrısında bulundu.

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Türkiye bir kez daha sandığa gidiyor.

14 Mayıs için aylarca süren seçim çalışmalarının ardından milyonlar adayı belirlemek adına rekor bir katılımla oyunu kullandı.

Sıra sonuçlara gelince, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 15 Mayıs sabahı açıklama geldi.

YSK, Cumhurbaşkanı adayı için sandıklardan yüzde 50+1 oyun çıkmaması nedeniyle seçimin 2. tura kaldığını açıkladı.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği bir seçimde daha en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın fark attı.

Ardından 28 Mayıs seçimleri için partilerde yeniden hummalı hazırlıklara başlandı.

"Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder"

Seçimlerin arifesinde ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten açıklama geldi.

Perinçek, ikinci tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin ve İsrail’in Türkiye’yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz’un intikamını alma ve kaos programının adayıdır.



Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder.

"Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz"