Doğu Perinçek açıkladı: Öcalan, Önder ve Buldan’ı suikast konusunda uyardı

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'Terörsüz Türkiye' sürecinin en önemli aktörlerinden...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan açılımı’ süreci, terör örgütünün lağvedilmesi çağrısıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda DEM Parti heyeti, siyasi partilere tek tek ziyaret gerçekleştirdi.

ÖNDER'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Heyette yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak ağır bir ameliyat geçirdi.

"BENİ ZİYARET ETTİ"

Tedavisi devam eden Önder’in, rahatsızlanmadan bir gün önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder’in Doğu Perinçek ile yaptığı randevulu görüşme, DEM Parti tarafından basına yansımamıştı.

Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada "Sayın Önder, kalp rahatsızlığı geçirdiği gün bizi ziyarete geldi. Daha önce randevu almıştı. Biz de ağırladık. O görüşmede de Kandil de açıkladığı için söylemekte çekince görmüyorum." dedi.

PERİNÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Açıklamalarını sürdüren Doğu Perinçek, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"ÖCALAN SUİKAST KONUSUNDA UYARDI"

Perinçek görüşmede, Abdullah Öcalan’ın Önder ve Buldan’a uyarılarda bulunduğunu iddia etti.

"AMERİKA VE İSRAİL SİZİ ÖLDÜRÜR"

Perinçek, Öcalan’ın Önder’e "Amerika ve İsrail sizi öldürür" dediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: