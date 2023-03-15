Türkiye seçim sürecine hazırlanıyor...

Partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ederken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara Masası Gündem Özel programında Gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu oldu.

Perinçek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek'in, İyi Parti hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.

İyi Parti'nin bir operasyon partisi olduğunu vurgulayan Perinçek, MHP'nin yanından ayrılarak PKK'yla yan yana oturduğunu ifade etti.

Perinçek yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

İyi Parti bir operasyon partisi. Neydi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeydi ABD, MHP içerisinden onları kopardı getirdi PKK'nın yanına oturttu.



Bu ayrılışta ideolojik falan bir şey yok tamamen bir Amerika operasyonu belki de Amerika cihat tarihinin en başarılı operasyonu oldu.



MHP gibi duruşu olan bir partinin içerisinden bir gücü alıyorlar getirip PKK'nın HDP'nin yanına oturtuyorlar. Yani CHP üzerinden bunu yapıyorlar ama sonuç olarak İyi Parti'yi HDP, PKK'nın komşusu yaptı.



FETÖ ile zaten ilişkileri var. Meral Akşener'in kimliği bu operasyon için geçerli. Son görevi MHP'yi bölerek PKK'nın yanına oturtmak.