Lüks yaşantısı cezaevi serüveni ile sonuçlanan Dilan Polat’ın ardından sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı.

Bir şekilde takipçi sayılarını artıran sosyal medya fenomenlerinin aniden mal varlıklarını katlamaları, göze çarpan olaylar arasında başı çekiyor.

Dilan Polat’ın ardından pek çok isim inceleme altına alınırken, bu kez de Nevra Bilem isimli fenomen eleştirilerin odağında.

Nevre Bilem “külçe altın” sevgisi ile biliniyor.

Gelin Evi programına da katılan Nevra Bilem, eşi tarafından sürekli olarak külçe altın hediyelerine boğuluyor.

Hakkında 30 ayrı dolandırıcılık şikayeti iddiası

Aynı zamanda Dilan Polat’ın arkadaşı olduğu da bilinen Nevra Bilem’in dolandırıcılık yaptığına dair 30 ayrı şikayetin olduğu iddia edildi.

Dolandırıcılık iddiaları hararetini korurken, fenomenin bir ses kaydı ortaya çıktı.

Parayı alınca ürünleri göndermedi

Kanal D’nin haberine göre; Nevra Bilem’in yaptığı reklamlarla takipçilerine ürün sattığı, parayı aldıktan sonra ürünleri yollamadığı ileri sürüldü.

Reklamlardan dolayı mağdur olan bir kişi, Nevra Bilem’den parasını istedi.

"Ramazan’da bolca duanı et o para seni bulur"

Parasını isteyen takipçisine attığı ses kaydı gündeme oturan Bilem’in, söz konusu kayıtta “Sen duanı et, o para seni bulur.” cümleleri ifşa edildi.

İşte Nevra Bilem’in o ses kaydı;

Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum, ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben de dolandırıldım yani. Ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et, Ramazan’da bolca duanı et, o para seni bulur.