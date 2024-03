Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Telefonlara sızarak banka hesaplarını boşaltıyorlar!

Özel Haber

Türkiye genelinde telefon dolandırıcılarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Yapılan uyarılar ve haberlerin ardından sahte polis ve sahte savcı numaralarına karşı vatandaşlarda bilinç oluştu.

Bu numaraların tutmaması üzerine telefon dolandırıcıları yeni bir yol izlemeye başladı.

Yeni yöntem ise bu kez telefonlara yapılan sızmalar oldu.

Telefon dolandırıcılığının sonu gelmiyor: Casus yazılım yükleyerek hesapları boşaltıyorlar

Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına sızan dolandırıcılar casus yazılım yükleyerek kişisel bilgilerin hepsine erişebiliyor.

Öyle ki bu durumun yanı sıra banka hesapları boşaltılıyor, vatandaşların tüm birikimleri buhar olup gidiyor.

Ensonhaber de konuyu araştırarak alanında yetkin isimlerden Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a sorduk.

Kırık, Ensonhaber ekranlarına vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirecek çok önemli açıklamalar yaptı.

Bu tarz dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek oldukça güç: İkinci el telefonlarda oldukça yaygın...

Bu yöntemin telefon dolandırıcılığında en tehlikelisi olduğunu söyleyen Kırık, "Kendilerini polis, savcı olarak tanıtan ya da insanlara çekiliş gerçekleştireceğini veya yardım vaadiyle kandıran mesajlar atıyorlardı. Devlet kurumlarını da aynı şekilde. E-Devlet üzerinden yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini de görüyorduk. Çok farklı taktiklerin olduğunu biliyorduk, ama artık son dönemlerde var olan dolandırıcılık belki de geldiğimiz en tehlikeli noktaya bizi sevk etmeye başladı. Bu tarz dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek oldukça güç. Yani tamamen kullanıcının bilinçli olması gerekiyor. Zira dolandırıcılar artık telefonlara sızarak insanları mağdur etmeye başladılar. Bunu daha çok 2. El telefonlarda yaptıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızın telefonları bozuluyor ve tamire götürüyorlar. Ancak her zaman sıfır da olsa ikinci el de olsa bir risk olduğunun altını çizelim" dedi.

"Türkiye’de gece 2 ila 5 aralığında bu suçların işlendiğini görüyoruz"

Dolandırıcıların telefonların içine yükledikleri casus yazılımlarla bütün bilgileri kopyaladığını ifade eden Kırık, "Bir de bu da yetmezmiş gibi kullanıcılar gece uykuya daldıklarında telefon aktiviteleri sonlanıyor. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada siber suçlar en çok gece vaktinde işleniyor. Türkiye’de gece 2 ila 5 aralığında bu suçların işlendiğini görüyoruz" dedi.

"Siz yattıktan sonra telefonunuza erişim sağlıyor ve bankacılık işlemlerinizi gerçekleştiriyorlar"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık şunları söyledi:

Dolandırıcılar telefonların içerisine bir yazılım yüklüyorlar, bunu yükledikten sonra telefonun içindeki tüm veriler, bilgiler kopyalanmış oluyor. Bu yazılım aslında telefonun içerisindeki bir casus olarak karşımıza çıkıyor. Telefonu aldıktan ve kurduktan sonra yaptığınız her işlemi bir şekilde dolandırıcılara aktarmış oluyor. Bir de bu da yetmezmiş gibi kullanıcılar gece uykuya daldıklarında telefon aktiviteleri sonlanıyor. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada siber suçlar en çok gece vaktinde işleniyor. Türkiye’de gece 2 ila 5 aralığında bu suçların işlendiğini görüyoruz. Telefonu kurduktan sonra bu casus yazılım her noktayı kontrol altına alıyor. Siz yattıktan sonra telefonunuza erişim sağlıyor ve bankacılık işlemlerinizi gerçekleştiriyorlar.

"Uzak Doğu menşeili telefonlarda da aynı durumun olduğunun altını çizmemiz gerekir"

Yaşanan dolandırıcılık olayının daha çok ikinci el telefonlarda gerçekleştiğini de vurgulayan Kırık, bu durumun Uzak Doğu'dan ülkemize getirilen telefonlarda baş gösterebildiğini belirtti.

Kırık, "Tabii bunu ikinci el telefonlar üzerinden anlattık ama özellikle bazı Uzak Doğu menşeili telefonlarda da aynı durumun olduğunun altını çizmemiz gerekir. Bunlar çok daha düşük fiyatlara satılıyor, zaten düşük fiyatlarla satılmasının temel sebebi de bu. İçerisinde casus yazılım olduğu için telefon müşterinin eline geçsin ve bu sayede onun bütün hesaplarına ulaşım sağlansın ya da banka hesapları boşaltılsın. Ya da fidye yoluyla para sızdırılması da söz konusu" şeklinde konuştu.

"Yurt dışından gerçekleştirildiği için ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kalınabilir"

Bu türde bir dolandırıcılığın yurt dışı üzerinden gerçekleştirildiği için suçluların yakalanmalarının zorluğuna dikkat çeken Kırık, "Bugün tüm bilgilerimiz telefonlarımızın içerisinde. Fotoğraflarımız, videolarımız, kişisel verilerimiz, sosyal medya hesaplarımızın dolandırıcıların eline geçmesi ciddi bir mağduriyete sebebiyet verebilir. Bizim üzerimizden başka bir arkadaşımız dolandırılabilir, link gönderilir ona işte der ki bak şuradan hesap ya da kredi kazandım seninle de paylaşmak istiyorum diyebilir. Ya da Ramazan ikramiyesi veriyor devlet buna sen de tıkla diyerek ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kalınabiliyor. Özellikle gece uyuduğunuzda telefon aktiviteniz kesildiğinde bütün hesaplarınız boşaltılabiliyor, ve bunlar daha çok yurt dışından gerçekleştirildiği için ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kalınabilir" dedi.

Alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı

Prof. Dr. Ali Murat Kırık son olarak ise alınabilecek önlemlerle ilgili tavsiye niteliğinde ifadeler kullandı.

Kırık, alınacak telefonun markasının, modelinin, satıcısının ve seri numarasının çok önemli olduğunu söyledi.

İşletim sistemlerinin de güncel tutulması gerektiğine vurgu yapan Kırık, konuyla ilgili şunları aktardı:

Telefonu alacağınız satıcı oldukça önemli, telefonunuzun markası, modeli ve seri numarası oldukça önemli. Bilindik telefon markaları otomatik olarak seri numarasını internet sitesine girmenizle birlikte ürün bilgisi ve detayını gösterir. Bir de ikinci el telefon almak her zaman tehlikelidir, bunu özellikle ifade edeyim. İkinci el telefon demek, pimi çekilmiş bombayı elinize almak demektir. Her zaman lisanslı telefonlar oldukça önemlidir, telefonlarımızın işletim sistemlerini kontrol oldukça önemlidir, her zaman işletim sistemini güncel tutmalıyız. Aslında bunu çok önemsemiyoruz halbuki o yazılım güncellemesi güvenlik açıklarının önüne geçmesi içindir. İster IOS kullanın isterseniz Android işletim sistemi kullanın, mutlak suretle güncellemeleri anında yapmanız gerek. Ötelemeniz demek saldırılara zemin hazırlanıyor demektir.